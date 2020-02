Sara Carbonero mostra fotos na praia e toda a gente lhe faz perguntas sobre os pés

Sara Carbonero foi até à praia num final de tarde, no Porto, e partilhou as fotos do momento nas redes sociais. A jornalista espanhola surge com um chapéu preto, um casaco largo e umas calças de ganga, mas o que os seus seguidores mais perguntaram foi sobre os ténis.





A mulher de Iker Casillas calçava uns Converse brancos de sola alta, pouco vistos no mercado.Segundo o jornal catalão 'Mundo Deportivo', trata-se do modelo 'Run Star Hike High Top', com uma plataforma volumosa e sola dentada, que pode ser adquirido pela internet, em branco ou em preto, por 110 euros.