Sara Carbonero mostra marcas da luta contra o cancro em dia de aniversário: «Abraço a imperfeição»

Sara Carbonero comemorou ontem o 38.º aniversário e nas redes sociais a jornalista espanhola partilhou uma foto onde se vê uma cicatriz na barriga, consequência da batalha contra um cancro nos ovários que travou no ano passado."Vejo-me ao espelho e gosto do vejo enquanto abraço a imperfeição. O meu corpo é outra forma de recordar o caminho. O tempo são costuras. Cicatrizes que já sorriem na minha pele. Grito vida. É a prova viva que para se ter vida é preciso ter cicatrizes", escreveu a ex-mulher de Iker Casillas."Obrigado de coração a todas as pessoas que me acompanham neste caminho, pessoas que tem o céu ganho comigo. Vocês são o meu verdadeiro tesouro. Os de sempre e os que vão chegando para ficar. Obrigado por não me deixarem e por que me quererem tão bem", acrescentou.