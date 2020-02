"E vemos como chegam os 30 e mais alguns", escreveu este domingo Iker Casillas, no Instagram, a felicitar a mulher Sara Carbonero pelos seus 36 anos. É uma mensagem emocionada, ou não tivesse sido 2019 particularmente difícil para o casal. Recorde-se que a jornalista foi diagnosticada com um tumor maligno nos ovários, que apenas foi debelado em outubro. Semanas antes, o guardião do FC Porto sofreu um enfarte que o afastou dos relvados.