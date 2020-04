"Este foi o último carioca de limão que bebi fora de casa antes de entrar em quarentena", escreveu ontem Sara Carbonero, a acompanhar a fotografia que publicou no Instagram.





Separada das amigas devido à ‘peste’ do novo milénio, a mulher de Iker Casillas sonha com o dia em que tudo possa voltar ao normal, sentada num café a falar com elas dos pequenos problemas que fazem o nosso quotidiano. "Apercebi-me de que o que achava que era uma rotina significava realmente viver."