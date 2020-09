Sara Carbonero: Vida a dois em Madrid

Sara Carbonero e Iker Casillas já disseram adeus a Portugal e à cidade do Porto. A jornalista e o antigo guarda-redes dos dragões mudaram-se para um luxuoso apartamento no centro de Madrid, com 300 metros quadrados, que terá custado perto de 3 milhões de euros. O atual estado de espírito de Carbonero é feliz, mesmo o casamento tenha passado por momentos complicados por causa do cancro da espanhola. “Tardes boas. Novo rumo. Muita vontade. Madrid. Devagar”, escreveu Sara nas redes sociais.