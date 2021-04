Sara Croce é mais uma daquelas mulheres capazes de lançar o caos nas redes sociais. Classificada como a quarta mais bela no Miss Itália 2017, tem participado em elaboradas produções de moda que confirmam toda a sua sensualidade.





E pensar que a namorada de Gianmarco Fiory, guarda-redes do Bari, apostou logo aos 16 anos em sessões extremas no ginásio por achar-se demasiado magra. A verdade é que a sua beleza e sensualidade a levaram a ser uma das apresentadoras mais celebradas do Canal 5 italiano.