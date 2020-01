Enquanto André Silva está em trabalho na Florida, Estados Unidos, com o seu Eintracht Frankfurt, Sara Rodrigues ‘optou’ antes por umas opíparas férias no Brasil. Pelas fotografias que a namorada do internacional luso tem publicado no Instagram, a partir de Tibau do Sul, no nordeste brasileiro, os dias têm sido propícios para ‘alimentar’ o bronze enquanto mata a sede com água de coco. A sua boa forma tem sido muito elogiada pelos seguidores.