Enquanto André Silva começa a preparação para o Mundial na Rússia ao lado dos outros jogadores da Seleção Nacional, a namorada do avançado, de 22 anos, do italiano AC Milan está a aproveitar para passar alguns dias de descanso em Formentera, um dos locais de eleição dos craques da bola (e namoradas) nesta altura. Sara Rodrigues, de 21 anos, está a espalhar sensualidade e beleza enquanto desfruta das praias da ilha espanhola. A prova disso são as fotos que tem partilhado nas redes sociais. A dona do coração do internacional português é licenciada em Engenharia Química e também trabalha como modelo, principalmente a apresentar novas coleções de biquínis.