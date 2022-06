Sara Rodrigues orgulhosa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A lutar contra um cancro na mama, a modelo Sara Rodrigues, de 31 anos, partilhou com os seguidores uma conquista: o resultado final de uma sessão fotográfica que realizou três dias depois do diagnóstico. "Muito orgulho nestas fotos, neste dia e em mim", escreveu a ex-namorada de André Silva, que reforçou: "Provei que tudo está na cabeça e que a minha força interior e a vontade de viver superou qualquer angústia e medo que estava a sentir no momento."