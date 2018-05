É impossível ficar indiferente ao sucesso do ‘anjo’ português. Sara Sampaio dá a cara e o corpo por uma nova campanha de lingerie da Victoria’s Secret. A modelo de 26 anos partilhou várias imagens dessa sessão e os fãs das suas redes sociais voltaram a delirar com as curvas da portuguesa: "Percebes que eu agora tenho de casar contigo, certo?", lê-se num comentário do Instagram de Sara. "Quando Deus fez Sara, ele teve de fazer um anjo igualmente belo", descreveu outro fã. Há outros fãs mais atrevidos, mas Sara Sampaio vai dando conta do recado.