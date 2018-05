Sara Sampaio foi uma das muitas figuras públicas que marcou presença na gala Amfar, que ocorre anualmente com o objetivo de reunir fundos para a investigação na área da SIDA. A modelo portuguesa desfilou na passadeira vermelha do evento, inserido no Festival de Cinema de Cannes, com um vestido assimétrico azul, com assinatura de Elie Saab, e que está avaliado em quatro mil euros. Mas a portuguesa não foi a única modelo a brilhar. Adriana Lima e Izabel Goulart também fizeram furor.