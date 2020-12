O anjo português já preparou tudo para as celebrações do Natal na mansão em Los Angeles. "Finalmente a montar a árvore de Natal! Já fizeram a vossa?", questionou Sara Sampaio numa fotografia no Instagram, em que posa com um vestido de cetim preto. Ainda não se sabe onde a modelo vai passar as festas de final de ano, se nos Estados Unidos ou com a família, em Portugal.