Depois de uns dias de férias em Portugal, com a família, Sara Sampaio rumou à República Dominicana para mais um período de descanso, mas a modelo portuguesa, conhecida por desfilar em lingerie para uma conhecida marca, não deu tréguas à ousadia e partilhou um momento muito ‘caliente’ à beira da piscina. A modelo portuense está solteira, depois do namoro de cerca de cinco anos com o milionário Oliver Ripley ter chegado ao fim.