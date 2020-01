Mãe há seis meses, Sarah Kohan já está outra vez a incendiar as redes sociais com fotografias que revelam toda a sua sensualidade. Numa altura em que o companheiro Javier ‘Chicharito’ Hernández está a equacionar transferir-se para os LA Galaxy, a modelo mostra a ótima forma em que se encontra. E confessa mesmo que uma das coisas que mais adora fazer é "andar nua". Uma das últimas fotografias publicadas no Instagram reforça a ideia.