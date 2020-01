A companheira de Javier ‘Chicharito’ Hernández confirmou aos seus fãs a transferência do jogador para os LA Galaxy com um retrato de família. "Estamos de mudança para Los Angeles. Esta será a segunda mudança de país de Noah em sete meses de vida. Desejem-nos sorte. Vemo-nos logo, LA", escreveu a modelo, mostrando uma nova foto do bebé.