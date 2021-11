Savannah Rivera à conquista do Instagram

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"As coisas boas acontecem àqueles que nunca desistem", desafia Savannah Rivera. A modelo tem conquistado seguidores no Instagram, muito à conta dos lugares onde é fotografada. Há sempre uma praia ou uma piscina por perto, mas é no ginásio que mostra como molda o corpo. Pequenos vídeos mostram dedicação ao ‘fitness’ e neles explica quais os melhores exercícios. Nada que incomode os fãs, mais interessados a elogiar a ótima forma em que se mostra.