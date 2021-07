Scottie Pippen aluga mansão em Chicago a 92 dólares por noite

Scottie Pippen, lendário jogador dos Chicago Bulls, está a alugar a própria mansão, em Chicago, por 92 dólares (77 euros) por noite, durante três dias, em homenagem à medalha de ouro conquistada nos Jogos Olímpicos de Barcelona, de 1992.





O hexacampeão da NBA, de 55 anos, já deu a conhecer as datas disponíveis para a experiência, agendadas para os dias 2, 4 e 6 de agosto, com Pippen a receber os grupos que conseguirem garantir as vagas, através de um encontro 'virtual'. Os interessados, que podem ir até quatro pessoas por noite, devem manter-se atentos ao Airnb no próximo dia 22 de julho, data em que estarão disponíveis as reservas para pernoitar mansão.A mansão de luxo de Scottie Pippen proporciona condições de luxo e está equipada com uma sala de cinema, reservada para os 'temporários moradores' assistirem aos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, que decorrem entre 23 julho e 8 de agosto.