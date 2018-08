A modelo colombiana Liliana Henao teve um caso com Neymar quando o jogador estava separado de Bruna Marquezine e agora decidiu revelar pormenores de como conheceu o craque. "Não o conhecia, mas ele mandou-me uma mensagem através do Instagram e perguntou-me como estava. E a partir daí começámos a falar. Não sei como me descobriu, mas talvez tenha visto fotos minhas que saíram em Espanha", revela.