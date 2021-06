Sara Natividad é mais uma daquelas modelos de ‘fitness’ que consegue deixar sem fôlego qualquer admirador da beleza feminina.





A sua popularidade começou a crescer nas artes marciais mistas como ‘ring girl’ e, talvez por distrair demasiado os lutadores com a sua beleza, candidatou-se a Miss Playboy. Não venceu a sua categoria mas foi mais do que suficiente para iniciar uma carreira de sucesso a vestir biquínis ousados com que faz furor no Instagram.