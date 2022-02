E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Foi apenas há 5 meses que a cantora das Little Mix, Perrie Edwards deu à luz o pequenito Axel, mas já está em plena forma física. A mulher do futebolista Alex Oxlade-Chamberlain pousou para o namorado num passeio pelas caraíbas e mostrou ter recuperado todas as curvas. Em poucas horas já tinha quase um milhão de gostos.