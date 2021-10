Sephora Noori sem limites

Gosta de ultrapassar os limites do Instagram e, não raras vezes, vai muito além das regras permitidas pela rede social. O visual enigmático de Sephora Noori não disfarça as curvas que exibe sem pudores. Figura recorrente em revistas masculinas como ‘Playboy’ e ‘FHM’, a modelo holandesa dedica-se ao ‘fitness’ como se não houvesse amanhã. Nos intervalos das sessões no ginásio, passeia-se pelas praias de Ibiza ou de Los Angeles sem qualquer vontade de passar despercebida.