Serena Williams confessa ansiedade

A tenista tem enfrentado um verdadeiro ‘cabo das tormentas’ ao longo das últimas semanas, depois de ter visto várias competições adiadas e canceladas por conta da pandemia em curso. "Pensei que o coronavírus não iria afetar-me e agora acontece que estou histérica com qualquer coisa que me possa acontecer", disse em lágrimas durante a partilha íntima. Devido ao facto de estar ‘presa’ em casa, Serena tem enfrentado mais crises emocionais. "Com estes picos de ansiedade, fico mais irritadiça sempre que alguém espirra ou tosse perto de mim, fico louca", completou.