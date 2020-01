Sergio Ramos celebra Dia de Reis cheio de prendas

O lar de Sergio Ramos e Pilar Rubio encheu-se ontem de animação com os risos dos mais pequenos. Ao contrário do nosso país, em Espanha os presentes só são dados no Dia de Reis, daí a ansiedade da pequenada para ver o que estava à sua espera debaixo da árvore de Natal. No domingo, os filhos do defesa do Real Madrid ‘visitaram’ o rei Baltasar para pedirem o que mais desejavam. Não sabemos se tiveram as prendas que pediram mas, pela fotografia, os três estavam com um ar bem divertido.