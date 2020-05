"Um artista cujo trabalho combinou compromisso social e político sem abandonar o interesse pela beleza plástica. Descanse em paz, mestre", foi assim que o jogador do Real Madrid, Sergio Ramos, assinalou, na sua página oficial do Instagram, o desaparecimento do pintor Juan Genovés, um dos nomes mais importantes da arte espanhola e peça-chave durante a transição, que morreu em Madrid nesta sexta feira, aos 89 anos.