Longe dos amigos mas à distância de um clique nas redes sociais. Foi assim que Sergio Ramos celebrou 34 anos na segunda-feira, em família. Pela fotografia que a mulher Pilar Rubio publicou no Instagram, foi bonita a festa do defesa do Real Madrid.





"Obrigado pelas felicitações e pelo carinho que todos vós me deram, mesmo sendo numa situação tão difícil para muitos", comentou o jogador merengue. "Conseguiram roubar-me o meu melhor sorriso e abraçaram o meu coração."