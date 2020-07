Sergio Ramos foi pai novamente

O jogador Sergio Ramos e a mulher Pilar Rubio estão radiantes com a chegada do quarto filho em comum. A boa nova foi partilhada pelo atleta através das redes sociais: "Imensamente feliz por poder apresentar o Máximo Adriano. Nasceu às 18 horas e 56 minutos e pesava 3,270 quilos. A mãe e o bebé estão perfeitos." Encantado com a chegada de mais um membro à família, Ramos deixou um agradecimento especial à companheira de longa data. "Sempre orgulhoso de ti, minha vida." O casal é pai de Sergio, Marco e Alejandro.