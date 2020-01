Sergio Ramos: triunfo com apoio dos filhos

O capitão do Real Madrid não entrou em campo, mas subiu as bancadas do Estádio Santiago Bernabéu para oferecer a taça aos adeptos merengues. Dois deles eram especiais: os filhos. Sergio Junior, de 5 anos, e Marco, de 4, estiveram sempre atentos aos movimentos do pai, que ao longo da duração da partida se mostrou nervoso. Os três acabaram por posar para os fotógrafos presentes, sempre de mãos dadas. Recorde-se que o defesa faz questão de proporcionar experiências em campo de forma regular aos filhos.