Sete milhões de 'likes' em menos de 12 horas: foto de Ronaldo faz furor

"Treino matinal", escreveu Cristiano Ronaldo, em pleno esforço, a acompanhar a fotografia que publicou ontem no Instagram. Já se sabe há muito tempo que o internacional português treina horas com afinco, seja no relvado ou no ginásio. A transformação física é evidente – estamos a falar de alguém que caminha para os 35 anos, que irá festejar a 5 de fevereiro –, mas é depois a maneira como concretiza todo esse trabalho no campo que é espantosa!