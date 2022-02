E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A cantora colombiana foi assistir ao primeiro tourneio de karate do filho Sasha Piqué, filho do futebolista Gerard Piqué, e entrou em frenesim quando este foi sagrado campeão. A estrela da música fez vários vídeos a celebrar a vitória do filho de sete anos onde se ouvia a gritar, prometendo fazer mais barulho na próximo campeonato quando já não tiver que usar máscara.