Shakira e Piqué fazem apelo à união na Colômbia

A cantora Shakira e o marido, Gerard Piqué, jogador do Barcelona, estão preocupados com a situação sanitária da Colômbia, país natal da cantora, a degradar-se com a pandemia de Covid-19, e vieram a público fazer um apelo através das redes sociais: “Agora, mais do que nunca, temos de ser mais cívicos, mais ordenados, mais unidos para podermos sair às ruas da nossa Barranquilla. Esta pandemia está a afetar-nos gravemente e temos de parar este vírus. Como? Lavando as mãos, usando máscaras e ficando em casa. Sei que é difícil, mas temos de tentar com todas as nossas forças, pelos milhares de vidas que estão em jogo.”