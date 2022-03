Shakira revela o motivo que a leva a discutir com Piqué

Juntos há quase há 12 anos, Shakira e Piqué mantêm, aos olhos da opinião pública, uma relação perfeita, mas a cantora colombiana fez questão de sublinhar que, claro está, também existem arrufos na casa onde vive com o jogador do Barcelona. E o motivo, ao que parece, será só um: a (falta de) pontualidade."Está cansado de esperar. Porque a hora colombiana não é a mesma que a catalã, a espanhola... A cabeça dele está estruturada assim e a minha... Já me tornei muito mais pontual desde que o conheci. Mas as vezes que realmente discutimos é porque eu chego atrasada e ele está à minha espera", afirmou a cantora no podcast ‘Planet Weird’.E prosseguiu: "Estou sempre a trabalhar, não interessa se tenha de o fazer a um sábado, domingo ou segunda-feira, é igual. Por isso perco completamente a noção do tempo".