A mulher de James Rodríguez, do Everton, esperou uma semana para agradecer aos fãs pelo seu aniversário. E fê-lo a condizer. Shannon Lima surgiu num microbiquíni deixando os fãs do futebolista e os seus milhares de seguidores nas redes sociais a suspirar por mais. E com isso já angariou quase dois milhões e meio de seguidores.