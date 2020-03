Foi uma das mulheres mais celebradas pela equipa de futebol americano da Universidade Estadual do Arizona, e não é difícil perceber porquê. Shantal Monique revela um físico impressionante, que já a levou às páginas da ‘Playboy’, e é diariamente elogiada pelos mais de 961 mil fãs que tem no Instagram, a cada fotografia que publica. Apesar do sucesso, a modelo nunca perdeu o norte sobre o que queria, tendo concluído a formação académica em bioquímica.