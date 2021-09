Shayra Medal lutadora

Olhar divertido, corpo bem torneado e uma enorme vontade de gozar o que de melhor a vida tem para oferecer. Adepta do ‘fitness’ desde os 16 anos, Shayra Medal tem passado essa paixão aos seus fãs no Instagram com conselhos sobre a melhor maneira de manterem a forma, acompanhada de uma dieta bem regrada. Elogiada pela sua sensualidade, é também alvo de piropos menos próprios. Para os mais descuidados fica o alerta: a modelo canadiana é também cinturão negro de taekwondo!