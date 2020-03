Silvio Berlusconi troca namorada de 34 anos por deputada de 30

Silvio Berlusconi, o antigo primeiro-ministro de Itália, tem uma nova namorada. O político e empresário (que foi proprietário do Milan) acabou a relação com Francesca Pascale, de 34 anos, e estará envolvido com Marta Fascina, de 30.

Fascina e Berlusconi foram apanhados pelos paparazzi à porta de um resort de luxo na Suíça. Face às fotografias, o seu partido Forza Italia confirmou a separação. Pascale e Berlusconi estavam juntos há 12 anos.

Marta Fascina nasceu em 1990 e é deputada do partido de Berlusconi. É de Melito di Porto Salvo, na Calábria, mas cresceu em Nápoles.

Diplomada em Letras e Filosofia, foi assessora de imprensa e relações públicas, tendo passado pelo AC Milan, o clube de que Berlusconi é presidente. É deputada desde 2018.

À imprensa, a ex-namorada de Berlusconi disse desejar "toda a felicidade do mundo" ao antigo parceiro. "E espero que possa encontrar uma pessoa que tome conta dele como eu fiz."

Nas fotografias tiradas na Suíça ao político e à deputada, esta surge a passear os cães de Berlusconi e Pascale. A ex-namorada do Cavaliere comentou com ironia: "É simpático ver um deputado da República levar o meu cãozinho a passear… Acho bem."



Autor: Sábado