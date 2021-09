Simone Biles: beleza pede vestido de peso

Ainda antes de se apresentar hoje no Senado dos EUA para testemunhar sobre os erros de investigação do FBI sobre os abusos sexuais a centenas de atletas, protagonizados por Larry Nassar, ex-médico da seleção norte-americana de ginástica, Simone Biles surgiu deslumbrante na Met Gala.





A ginasta, de 24 anos, quádrupla campeã olímpica no Rio’2016 e prata e bronze em Tóquio’2020, apresentou-se na cerimónia de beneficência anual, que recolhe fundos para o Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute de Nova Iorque, com um vestido tão pesado quanto a sua massa corporal.A peça de cetim, à medida da ‘showgirl’, detinha bordados de cristal a imitar penas, sendo assinada pela Area, dos estilistas Beckett Fogg e Piotrek Panszczyk. A obra de arte envolveu 100 funcionários ao longo de 6.650 horas de trabalho, tendo os designers utilizado mais de 5.000 metros de correntes de cristal de vidro Swarovski e quase 60 metros de tule, conferindo à peça perto de 40 kg, peso aproximado (45 kg) da mulher que o vestiu. "É um vestido pesado, mas sinto-me bonita, forte e poderosa ", considerou Simone Biles, na prova do look para a ‘Vogue’ americana.