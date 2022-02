Simone Biles vai casar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Simone Biles vai dar casar. A ginasta norte-americana de 24 anos, detentora de 25 medalhas em Campeonatos do Mundo, 19 delas de ouro - é a mais condecorada na história do seu país em Mundiais - disse sim ao pedido do namorado, Jonathan Owens, jogador de futebol americano.Biles, detentora de quatro medalhas de ouro, uma de prata e duas de bronze em Jogos Olímpicos, esteve na ribalta durante os Jogos de Tóquio'2020, ao assumir problemas de saúde mental.