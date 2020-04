Simone Inzaghi, técnico da Lazio, festejou 44 anos sem ter os pais e o irmão Pippo por perto. Nesta data tão especial, apenas a companhia do filho, Lorenzo, e da mulher, Gaia. Inzaghi apagou as velas, mas com a promessa de festejar quando a vida voltar ao normal e longe do terror do coronavírus.