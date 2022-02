Beth Dolling tem encantado o mundo do desporto britânico pela sua beleza e simpatia. A modelo saltou das redes sociais para as páginas da imprensa cor-de-rosa quando começou a namorar com Marcus Smith, uma das figuras principais da equipa de râguebi dos Harlequins. Discreta nas redes sociais, quando tem um tempo de folga entre as suas produções fotográficas, senta-se ao piano e mostra como também poderia seguir uma carreira musical com a bela voz que tem.