Sitorabanu Israilova com sucesso

Não é muito conhecida na Europa mas, no Médio Oriente, é considerada uma deusa de sensualidade desde que assentou arraiais no Dubai. Fascinada por chapéus e óculos de sol, sem esquece minúsculos biquínis que mal lhe cobrem o corpo, a modelo de ‘fitness’ foi elogiada pelas várias e escaldantes produções fotográficas em que participou. Face a tanta fama e sucesso, nada melhor do que criar a sua própria linha de vestuário, que tem tido um inusitado sucesso naquelas paragens do planeta. Os internautas que o digam, já que não têm sido parcos nos elogios nas redes sociais.