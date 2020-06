Sobrinho do futebolista André Vieira precisa de ajuda

O pequeno Daniel, de quatro anos, sobrinho de André Vieira, médio que representou o Farense nas últimas quatro épocas e está a caminho do Varzim, precisa urgentemente de apoio, a fim de ser submetido a delicadas intervenções cirúrgicas aos olhos, na tentativa de recuperar a visão.





"O meu filho perdeu a visão do olho esquerdo de repente e está apenas com 50 por cento da visão do olho direito. Será submetido a algumas cirurgias na esperança de ficar com uma visão que lhe permita ter uma vida normal, num processo longo e doloroso e também dispendioso a nível financeiro", escreveu Cátia Ferreira, mãe do Daniel, nas redes sociais, acrescentando: "Neste momento é muito difícil para mim suportar todas as despesas inerentes a esta situação, pois encontro-me desempregada e não sei quando poderei trabalhar novamente, pois o meu filho vai precisar de mim o tempo inteiro".Cátia Ferreira decidiu, por isso, pedir ajuda. "Por pouco que nos possam apoiar, será muito importante para nós, pois teremos elevadas despesas com deslocações, alojamento e tratamentos", apelou, agradecendo "de coração aos que tiverem possibilidades de contribuir para que o meu menino ultrapasse tudo isto". Os donativos poderão ser feitos através da conta MBway 969940326 ou por transferência bancária, através do NIB 003600329910037120576.André Vieira já mostrou a sua solidariedade, estando ao lado do pequeno sobrinho na luta que este trava para evitar a perda total da visão. "Já contribui", escreveu o jogador, em reação à mensagem difundida pela mãe de Daniel nas redes sociais, juntando três corações.Vários amigos da família, alguns com ligações ao mundo do futebol, estão a desenvolver esforços para que a onda de solidariedade ganhe uma dimensão significativa, no sentido de reunir rapidamente todos os meios necessários para que Daniel possa ser submetido no mais curto espaço de tempo às intervenções cirúrgicas e tratamentos que o seu caso recomenda.