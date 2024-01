Socialite narra bastidores de casamento com futebolista: «No fim do dia, perdes sempre para uma mulher mais nova»

Lizzie Cundy, 55, esteve 18 anos casada com Jason Cundy (entre 1994 a 2012), defesa do Chelsea e do Tottenham Hotspur, o que lhe deu automaticamente o carimbo de WAG - ou WAGs - (um acrónimo utilizado para designar as mulheres e namoradas de desportistas de alto nível). A experiência, conta-a agora abertamente com alguma mágoa, e focando-se precisamente naquilo que se espera de uma WAG.A socialite inglesa, autora do Tales From The Red Carpet, escreve no Daily Mail Online uma espécie de desabafo pessoal. "A audácia das aspirantes a WAGs nunca deixará de me surpreender. No início do meu casamento com Jason Cundy, defesa do Chelsea e do Tottenham Hotspur, cometi o erro de o deixar sozinho num encontro de futebol enquanto ia buscar umas bebidas ao bar. No momento em que saí da mesa, outra mulher entrou no meu lugar vazio."