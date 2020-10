Sofía Jamora convida fãs a encontrarem-na "na praia, na piscina ou no ginásio"

“Quando não estou a trabalhar, podem encontrar-me na praia, na piscina ou no ginásio”, convida Sofía Jamora aos quase 3 milhões de fãs que a seguem no Instagram. A modelo californiana, que adora o sol e os desportos de mar, nunca perde uma oportunidade para desafiar a libido dos seus seguidores nas redes sociais. Verdade seja dita que, com os seus olhos mágicos pintados de verde, é difícil resistir à beleza e sensualidade que as fotografias que publica revelam.