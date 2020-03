Com o novo coronavírus a ganhar uma velocidade imparável em quase todo o Mundo, começam a surgir as primeiras ações individuais para combater a epidemia. Son Heung-min doou 73 mil euros à Good Neighbors, uma organização não governamental da Coreia do Sul. Recorde-se, aliás, que o próprio avançado sul-coreano do Tottenham, parado por lesão, está de quarentena em casa depois de visitar o seu país.