A namorada do futebolista Arturo Vidal aqueceu as redes sociais e voltou a deixar grande parte dos mais de três milhões de fãs que tem no Instagram de boca aberta. A colombiana Sonia Isaza, de 31 anos, partilhou uma sessão fotográfica em lingerie na cama… e mostrou todos os seus atributos. Esta não é a primeira vez que brinda os fãs com fotos atrevidas em que mostra todo o resultado das largas horas que passa no ginásio.