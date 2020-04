"Mantém as costas fortes!", alicia Sónia Isaza junto dos 3 milhões de seguidores que já angariou no Instagram. Dona de um corpo esplendoroso, a companheira de Arturo Vidal mostra em cada publicação o bem que faz o exercício regular, seja no ginásio ou em casa. Talvez por isso o médio colombiano do Barcelona não tenha conseguido separar-se da modelo como as páginas cor-de-rosa dos jornais anunciaram há uns meses…