Sophia Peschilsolido magnífica

Enquanto meio mundo está obrigado a confinar-se em casa devido à pandemia de Covid-19, há celebridades que escolhem outras latitudes para ganharem um novo bronze na pele.





Sophia Peschilsolido é o exemplo mais recente, com a modelo britânica a escolher as areias do Dubai para exibir um corpo cada vez mais esbelto.A filha do ex-avançado canadiano Paul Peschilsolido mostra-se, aos 24 anos, em todo o fulgor e os elogios nas redes sociais têm sido ininterruptos.