"Quando estás bronzeada mas não tens trabalho", lamentou-se Sophia Thomalla, mostrando-se em todo o seu esplendor num curto vídeo publicado no Instagram. A tatuadíssima namorada do guardião Loris Karius está por estes dias ‘retida’ em casa por causa da pandemia do novo coronavírus. Nada que a preocupe por aí além, já que a modelo alemã ‘furou’ na Páscoa a quarentena para se bronzear em toda a glória no jardim da sua casa.