E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Já há data para a estreia da segunda temporada de ‘Soy Georgina’. A mulher de Cristiano Ronaldo deu a novidade nas redes sociais, convidando os fãs a seguirem o primeiro episódio a 24 de março. Recorde-se que, em setembro, a Netflix revelou um trecho da série com o nascimento de Bella Esmeralda, e a morte do irmão gémeo no parto.