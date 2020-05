Steph Rayner doce e formosa no Instagram

"Mantenho um regime saudável durante a semana, com muito exercício no ginásio e braçadas no mar, para depois abusar das sobremesas ao fim de semana", explicou Steph Rayner numa entrevista recente. O sorriso cativa de imediato mas são as linhas perfeitas do corpo da manequim neozelandesa, nascida na África do Sul, que impressionam os mais distraídos. Com 555 mil fãs a seguirem as suas publicações no Instagram, Steph Rayner distribui charme e simpatia sem igual com uns maravilhosos olhos azuis esverdeados.